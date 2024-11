Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, c’è da chiudere la pratica Avezzano

di nuovo in campo questo pomeriggio alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, per riprendere la sfida contro l’interrotta al 28’ del primo tempo sul risultato di 3-0 con reti di Nonni, Scimia e Gerlero. Una sospensione dovuta al grave incidente occorso ai due calciatori ospiti Esposito e Senese. Sarà ancora l’arbitro Edoardo Panici di Aprilia a dirigere l’ora di gioco che rimane al 90°, affiancato dai due assistenti Matteo Pernarella di Ciampino e Federica Ciufoli di Albano Laziale. Tutti disponibili in casa bianconera con l’attaccante Francesco ‘Checco’ Maio, che ieri ha effettuato la rifinitura, ma che almeno inizialmente siederà in panchina. Il tecnico dell’, Simone Seccardini anche ieri si è raccomandato con i suoi di non pensare di aver già vinto la sfida.