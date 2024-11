Ilrestodelcarlino.it - Applausi da destra: "Svolta inevitabile. Come farà ora il Pd a smentire se stesso?"

"Finalmente spariranno i sacchi gialli e blu dalle strade. Esattamente quello che Fratelli d’Italia chiede dalla fine del 2022 quando si sono iniziati a vedere i primi sacchetti per strada e apparve chiarissimo a quale scempio sarebbe andata incontro la città". Il primo plauso al nuovo corso di Massimo Mezzetti sui rifiuti arriva dagli avversari. In particolare da Fratelli d’Italia che ha sempre sparato a palle incatenate contro il sistema introdotto dall’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli: "Ora possiamo essere parzialmente soddisfatti – sottolinea la vicecapogruppo di Fd’I Elisa Rossini – e dire che si poteva fare..nonostante il Pd. Ricordiamo che quando evidenziammo che il sistema del porta a porta cosìpensato dalla precedente giunta non poteva funzionare, che i sacchetti creavano degrado in città, il Pd insorse dicendo che si inscenavano polemiche da bar.