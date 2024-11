Lanazione.it - Aggressioni ai sanitari: il dibattito in consiglio comunale

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Monsummano, composto da Catia Romani che è la capogruppo e Matteo Magrini, avevano presentato un ordine del giorno, per ildello scorso 27 settembre, che promuovesse la tutela del personaleo dallee che per motivi di tempo non è stato discusso in quell’assemblea. "A distanza di più di un mese – fanno sapere i due rappresentanti dei cittadini – anche la maggioranza presenta un ordine del giorno sullo stesso tema, scopiazzando quello di Fratelli d’Italia. Come consiglieri del partito della Meloni ci riteniamo sorpresi di questo gesto da parte della maggioranza e ci auguriamo che entrambi gli ordini del giorno presentati vengano approvati, perché – ci tengono a ribadire i consiglieri Magrini e Romani – che l’unica cosa che conta è la sicurezza degli operatori