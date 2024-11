Zonawrestling.net - WWE: Solo Sikoa e Sami Zayn provano a convincere Rollins a entrare nei loro team per i WarGames

Ieri notte in quel di Monday Night Raw, importanti novità sul fronte. È stato infatti confermato che avremo un 5 vs 5 ed allora sia ildi Roman Reigns che quello disono alla ricerca di un quinto membro e pare proprio che entrambe le squadre abbiano in mente un preciso nome. Si tratta di Seth.Alla ricerca del quinto membroIldi Roman Reigns e quello disono alla ricerca di un quinto membro per i. Ieri notte a Raw,ha approcciato Sethcercando di convincerlo a stare dalla parte della Bloodline originale, ma Seth non ne ha voluto sapere affermando che non può stare dalla parte del “tiranno” Reigns dopo tutto quello che è successo. Anzi Seth si è detto shockato che qualcuno possa stare dalla parte del Tribal Chief,compreso.