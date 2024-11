Lanazione.it - Vicino al Sert a spacciare metadone: in manette un 48enne spezzino

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

La Spezia, 12 novembre 2024 – Vaalpere così viene arrestato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, ieri mattina, hanno arrestato – un– nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, in prossimità deldi via Dalmazia, è stato sorpreso dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre stava cedendo a un coetaneo un flacone dida lui ricevuto nell’ambito del proprio piano terapeutico. I militari hanno posto sotto sequestro la somma di 30 euro ritenuta il corrispettivo della vendita della sostanza e segnalato l’acquirente alla locale Prefettura, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, quale consumatore di stupefacenti. L’arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica della Spezia che, nella mattinata odierna, ha convalidato il provvedimento e proceduto alla liberazione.