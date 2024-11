Iodonna.it - Vetri rotti, mobili ribaltati, persone che faticano a restare in piedi e alcuni feriti. Non proprio la traversata atlantica dei sogni per oltre 4mila passeggeri

L’Explorer of the Seas, lussuosa nave da crociera della Royal Caribbean, ha vissuto momenti di panico e disordine totale durante il viaggio tra Barcellona e Miami. A causare l’incidente è stata una tempesta improvvisa, che ha scatenato venti violenti con raffiche fino a 140 chilometri orari, sorprendendo l’equipaggio e i. Tra, la nave si è inclinata fino a 45 gradi a causa delle onde, e un monitor scivolato ha colpito un passeggero, fortunatamente senza gravi conseguenze. MSC Crociere: la nuova ammiraglia si chiama Meraviglia guarda le foto La tempesta che ha colpito la nave da crocieraL’avventura turbolenta è iniziata poco dopo la partenza dalla Spagna: la nave non aveva ancora lasciato le coste quando il cielo si è rapidamente oscurato e i venti hanno iniziato a soffiare forte.