Var nuova bufera in Serie A | mancano le immagini del fuorigioco

Come già accaduto con Candreva nel famoso episodio di Juventus-Salernitana,ledi un altroinA. Cosa succedeUn nuovo caso Var inA sta facendo parecchio discutere durante la sosta per le Nazionali. Non ci sarebbero infatti lesul possibileche avrebbe condizionato il gol convalidato dall’arbitro.L’errore del Var scatena la: nuovo ‘caso’ Candreva inA.ledeldi Luvumbo (Foto LaPresse) – Calciomercato.itIl discusso episodio riguarda l’anticipo del sabato Cagliari-Milan ed il gol di inizio partita realizzato da Zortea. Theo Hernandez ma soprattutto Luvumbo, in quanto calciatore avversario, sembra aver disturbato Maignan sulla traiettoria del tiro di Zortea. Un dubbio, però, che la sala Var non è riuscita a sciogliere del tutto.