Tragedia lungo l’Appia | malore per un motociclista Aveva solo 52 anni

Un uomo di 52ha perso la vita oggi, martedì 12 novembre, sulla via Appia Nuova, poco prima del chilometro 15 in direzione del centro di Roma. Nonostante i disperati tentativi del personale medico di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare per ilitaliano.Le Dinamiche del Tragico EventoSecondo una prima ricostruzione dell’accaduto, intorno alle 9:20 il centauro stava percorrendoNuova a bordo della sua moto. A un certo punto, sembra aver accostato e, subito dopo, si è accasciato al suolo. Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuto il personale medico, che ha tentato invano di rianimarlo. Tra le cause possibili, non è escluso che possa essersi trattato di unimprovviso.Polizia Locale e Ripercussioni sul TrafficoSul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo VII Tuscolano per effettuare i rilievi e raccogliere informazioni utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.