Studenti in campo contro il bullismo

in prima linea per contrastare ile il cyber. Associazioni e scuole si sono riunite ieri per tirare le conclusioni di un progetto che interessato anche gli. In una sala del consiglio comunale gremita, alla presenza dell’assessora alle politiche giovanili Claudia Berti, si è concluso il progetto ‘Bullover’, promosso dal Comune in partenariato con Lucca Creative Hub e in collaborazione con una rete di associazioni del territorio formata da DRK sport ADS, Lucca Creative Hub, Sliders Snowboard Club ASD, ACBS associazionescolastico, grazie ad un finanziamento della Regione Toscana. Al progetto hanno aderito alcune classi delle scuole medie secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi del territorio (Capannori, Lammari-Marlia, Camigliano, San Leonardo in Treponzio).