Ilgiorno.it - Sottopasso destinato a chiudere. Due alternative allo studio per i pedoni

Il cantiere deldi via Borsa, ad opera di Rfi, è ancora “fantasma“, ma il Comune gioca di anticipo e cerca diin fretta un piano di interventi per pianificare la viabilità alternativa quando l’intervento inizierà e conseguentemente il tunnel sotto i binari riservato aidovrà rimanere chiuso per un certo periodo di tempo. Ieri mattina tecnici del Municipio e la Polizia Locale hanno effettuato un sopralluogo in viale Duca d’Aosta, percorso scelto per garantire il transito verso il rione Villaggio San Biagio. Al momento, non vi è ancora una scelta univoca anche perchè la soluzione progettuale si dovrà adeguare alle tempistiche sul cantiere che verranno dettate da Rfi. Sul piatto però ci sono due ipotesi: sistemare ed “allargare“ temporaneamente il piccolo marciapiede a sinistra guardando verso Somaglia e nel contempo accorciare la carreggiata riservata alle auto oppure trasformare, sempre per il periodo della durata dell’intervento, il tracciato di viale Duca d’Aosta in senso unico, lasciando quindi una corsia riservata aie ciclisti.