Sostegno economico per la videosorveglianza nei negozi di Bolzano: ecco cosa c'è da sapere

Facebook WhatsAppTwitter In un’iniziativa volta a migliorare la sicurezza dei locali commerciali, la Provincia diha annunciato piani per finanziare l’installazione di sistemi diine piccole-medie imprese. Questo interventoè destinato a rafforzare non solo la protezione delle aziende, ma anche a garantire un ambiente più sicuro per la comunità locale. Secondo l’amministrazione, tali misure mirano a ridurre i reati e a rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici, affiancandosi a un progetto più ampio di monitoraggio e prevenzione.Le specifiche del contributo per le impreseLe piccole e medie imprese situate a, incluse le aziende turistiche, possono richiedere questo contributo a condizione che il loro fatturato non superi un milione di euro.