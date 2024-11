Sport.quotidiano.net - Sinner batte Fritz alle Atp Finals: semifinale a un passo

Torino, 12 novembre 2024 – I fantasmi degli Us Open son tornati.è come il sale su una ferita aperta:di nuovo (6-4, 6-4) un Taylorancora scottato dalla finale degli Us Open contro l’azzurro, bagnata da quei tre set a zero che hanno spezzato un sogno così vicino quasi da toccarlo. Uno contro l’altro due uomini, due vite. L’ereditiero californiano ha un paio di compleanni più dell’azzurro: intanto si è sposato e poi divorziato con figli, si è trovato una fidanzata influencer, Morgan Riddle (ieri rigorosamente in tribuna). Forse un ragazzo cresciuto troppo in fretta, con tante vite fuori dal tennis. Poi c’è il devoto Jannik, al tennis e al lavoro per diventare grandi, con quella casa dolorosamente lasciataspper 13 anni. Ma dopo la sconfitta dello Slam americano, Taylor prende esempio: dice di aver imparato molto da quella delusione.