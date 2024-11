Calciomercato.it - Serie A, terremoto totale sulle panchine: esonero per Fonseca e altri tre

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Paulotorna a serio rischio, addio che si avvicina: come il tecnico del Milantre possono salutareGiorni di pausa nazionali piuttosto arroventati, inA, nonostante la momentanea sospensione degli impegni in campo. Sono in corso infatti le riflessioni su diverse. Il weekend ha già portato in dote gli esoneri di Gotti a Lecce e di Juric a Roma. E nei prossimi giorni potrebbe non essere finita qui.A,pertre – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Tante le situazioni da monitorare, a cominciare dal toto allenatore della Roma che sta entrando nel vivo e che coinvolge diversi nomi. Ci sono, come detto, diverse situazioni a rischio. Non può ancora dirsi al sicuro da brutte sorprese, ad esempio, Paulo