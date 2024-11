Tpi.it - Scandalo abusi nella Chiesa d’Inghilterra: si dimette l’arcivescovo di Canterbury

die guida spirituale della, Justin Welby, si è dimesso oggi dal proprio incarico per le pressioni subite a seguito dellodeglisubiti da oltre 100 ragazzi nei campi estivi organizzati negli anni Settanta e Ottanta dalla sua congregazione anglicana.Statement from the Archbishop of.https://t.co/aNnuLBMapo pic.twitter.com/pIIR1911QU— Archbishop of(@JustinWelby) November 12, 2024Il clima era diventato insostenibile dopo la pubblicazione del “Rapporto Makin”, un’indagine indipendente sull’insabbiamento da parte delladi Inghilterra deglicommessi dall’avvocato John Smyth, morto nel 2018, su circa 130 ragazzi prima nel Regno Unito e in seguito in Zimbabwe e in Sudafrica. Secondo la relazione, commissionata nel 2019 proprio dalla congregazione anglicana ed elaborata sotto la guida di Keith Makin, Smyth avrebbe potuto essere assicurato alla giustizia seavesse formalmente denunciato i suoi crimini alla polizia quando ne fu informato un decennio fa, prima della morte del sospetto.