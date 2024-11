Lanazione.it - Santo Spirito, banchi nel mirino. Raffica di multe per 5mila euro: "Serve migliorare il nuovo assetto"

Dopo i controlli ai locali che con i propri tavolini si erano allargati occupando più spazio del dovuto, i vigili sono tornati in piazzae, in una manciata di minuti, hanno staccato verbali per un totale di. Il blitz a tappeto fa annotare sul taccuino una percentuale di irregolarità impressionante: multati diecisu quindici. Un’operazione, fanno sapere da Palazzo Vecchio, che fa seguito a diverse segnalazioni e richieste di intervento. In campo una squadra composta da 15 persone tra agenti e ispettori del reparto mercati rionali e tutela del consumatore, autorizzazioni di polizia e del reparto di Porta Romana. Quindici in tutto le attività controllate e ben dieci gli allargamenti rispetto allo spazio regolarmente concesso per il proprio banco registrati dai vigili.