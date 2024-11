Ilgiorno.it - Record di brevetti. Ora serve un parco tecnologico

"Oltre 3.400registrati dal 2000 a oggi: tra i nostric’è il primo posto in Italia per numero di domande di brevetto". Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, parte da qui per inquadrare le prossime sfide: "Facendo eco al Piano Draghi sulla Competitività Europea, mi sento di affermare, con assoluta convinzione, che colmare il divario di innovazione sia, a tutti gli effetti, una priorità per l’Europa e per il nostro ateneo. Non possiamo permetterci di rimanere ancorati a tecnologie e ad industrie “intermedie”. È fondamentale sviluppare nuove conoscenze e, da queste, nuove imprese ad alto tasso di innovazione. Per questo vogliamo dare spazio a un grande polo di innovazione, a uncapace di creare le condizioni ideali affinché questo possa accadere".