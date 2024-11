Ultimouomo.com - Quanto influisce il ciclo mestruale sulla prestazione sportiva

«Io non so come riescano le persone a correre anche solo 5 chilometri con le mestruazioni», mi racconta Giulia «Per me correre durante i primi due giorni delè impossibile, dopo neanche 500 metri mi sento molto affaticata».Anche Andrea trova qualche difficoltà ad allenarsi a causa degli effetti delsul suo corpo: «Se nel periodo di ovulazione e i giorni successivi sono piena di energie, i giorni di mestruazione ho poca voglia di allenarmi, sia per la sensazione di gonfiore, sia perché sono più stanca, e ho bisogno di molte più ore di riposo per recuperare».L’esperienza di Eleonora e di Martina invece sono totalmente diverse. Eleonora racconta che, da quando pratica attività fisica in modo più intenso e regolare, non soffre più di alcun tipo di dolore