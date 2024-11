Gaeta.it - Pomigliano d’Arco: locale chiuso per somministrazione di alcolici a minorenni, il secondo episodio in pochi mesi

Facebook WhatsAppTwitter Un esercente diè stato nuovamente al centro di un’inchiesta per ladi. Questo caso risalta non solo per la gravità dell’accaduto, ma anche perché segue ada un precedentesimile, in cui l’esercente era già stato sanzionato e denunciato per la stessa violazione. La Polizia, sotto la direzione del colonnello Emiliano Nacar, non ha soltanto documentato la violazione, ma ha anche attuato sanzioni più severe.L’operazione della poliziaDurante un controllo programmato nel fine settimana nella vivace area della movida, la Poliziaha sorpreso l’esercente in flagranza di reato mentre serviva bevande alcoliche a giovani. L’operazione è stata condotta con particolare attenzione, attuando un piano strategico di controllo volto a garantire la sicurezza in una delle zone più frequentate della città.