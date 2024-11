Amica.it - Nicole Kidman con i ricci della sua giovinezza, alla première di Spellbound

Un ritorno al passato. Semplicemente splendida:sfoggia di nuovo una capigliaturaprima del filmal Paris Theater di Midtown Manhattan, a New York. GUARDA LE FOTOCapelli: foto delle più belle attrici italiane dchioma mossasfoggia i suoi iconiciL’attrice, 57 anni, ha riportato in auge i suoi iconici: l’hairstylist Serge Normant è riuscito a far rivivere con maestria le onde naturalisua musa. Un omaggioe ai suoi primi successi, come Cuori Ribelli. Il colore però non è quello naturale, delle origini: al posto del rosso, le sue chiome sono biondo fragola, tonalità che predilige da tempo. Per la serata,ha scelto un maxi-abito bianco a maniche lunghe con ricami traforati di Dolce & Gabbana Alta Moda, gioielli Wempe e décolleté nere griffate Jason Bolden.