Netanyahu a iraniani | Regime vi deruba

18.52 Il primo ministro israeliano Benjaminsi è rivolto in un video alla popolazione iraniana. "Ildi Khamenei ha lanciato centinaia di missili balistici contro il mio paese". L'attacco è costato "2,3 miliardi di dollari. Questo è quanto del vostro denaro hanno sprecato in attacchi inutili", ha detto. "Khamenei ha messo il mondo contro il vostro Paese, vi hato il denaro. Voglio che immaginiate come sarebbe diversa la vostra vita se l'Iran fosse libero", ha aggiunto.