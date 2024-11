Sport.quotidiano.net - Modena Il futuro è nelle mani di Mandelli

La notizia ha avuto la conferma ufficiale per bocca dell’amministratore delegato delMatteo Rivetti: Paoloconfermato sulla panchina della prima squadra, con Michele Troiano in qualità di vice. Rivetti non ha nascosto comunque che lui e Catellani avevano avuto contatti anche con altri tecniciore successive all’esonero di Bisoli: "È vero, abbiamo avuto degli incontri con diversi allenatori, ma la scelta di Paolo non è stata legata al fatto che altre figure non ci convincevano.era sin da subito una opzione pari alle altre, ed è stato scelto in totale serenità e con la piena fiducia di tutti noi, conosce la squadra ed ha fatto bene già da subito con la Carrarese, è stato bravo anche un po’ a cambiare impostazione tattica, schierando un 3-4-3 che non è nei suoi schemi abituali, ma è stata una scelta che evidentemente ha pagato.