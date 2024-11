Movieplayer.it - Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise e tutto quello che sappiamo sull'ultima di Ethan Hunt

Con il teaser trailer appena rilasciato ci avviciniamo all'uscita dell'ultimo (?) capitolo della saga action. Ma cosa dovremmo aspettarci? Altro spettacolare giro ecorsa per Tomalias? Forse. Anche se l'attore, o meglio dire la star, ha spesso rimarcato quanto sia legato al personaggio portato al cinema per la prima volta quasi trent'anni fa (era il 1996 quando venne diretto da Brian De Palma). A tutti gli effetti, però, e a giudicare dal teaser trailer rilasciato un po' a sorpresa e naturalmente ricco d'azione,- Theha tutta l'aria di essere un teorico punto e a capo, nonostante non ci sia da parte della produzione una chiara presa di coscienza in .