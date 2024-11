Lapresse.it - Migranti, Salvini: “Musk ha ragione, io potrei essere condannato a 6 anni”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

“Elonha. Il 20 dicembrericevere una condanna a seidi prigione per aver fermato gli sbarchi di immigrati clandestini in Italia quando ero Ministro dell’Interno. Da una prospettiva internazionale, tutto questo appare ancora più incredibile”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteocommentando le parole di Elonsui magistrati..@elonis right. On December 20, I could receive a SIX-YEAR PRISON sentence for stopping the landings of illegal immigrants in Italy when I was Minister of the Interior. From an international perspective, all of this appears even more unbelievable. https://t.co/aFBCCj1o2r— Matteo(@matteomi) November 12, 2024