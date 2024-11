Mense scolastiche una su 4 irregolare

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

10.40 Controlli dei carabinieri del Nas nelledelle scuole di ogni ordine e grado. I militari hanno riscontrato carenze igienico-strutturali (presenza di insetti e escrementi di roditori), mancanza di autorizzazioni, cibi non tracciabili e carenti per qualità e quantità, mancata segnalazione di allergeni. D'intesa col ministero della Salute, i Nas hanno controllato 700e riscontrato irregolarità in 170(quasi 1 mensa su 4). Accertate 225 violazioni amministrative o penali e irrogate sanzioni per 130.000 euro.