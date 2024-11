.com - Lucca, operaio muore travolto da un carrello elevatore in una cartiera

(Adnkronos) – Infortunio mortale in unadel distretto cartario della Lucchesia. Questa mattina poco dopo le ore 9,30 unè morto mentre si trovava al lavoro all’interno dello stabilimento della“Modesto Cardella” di in via Acquacalda a San Pietro a Vico,. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, sembra intorno ai 60 anni, avrebbe perso la vita sul colpo dopo essere statoda unche procedeva a retrimarcia. Sul posto il personale sanitario del 118, la polizia e i tecnici della prevenzione degli infortuni sul lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest. L'articoloda unin unaproviene da Italia Sera.