Liberoquotidiano.it - Lollobrigida sul Vespucci in Thailandia: Orgoglioso della Marina italiana

(Agenzia Vista), 12 novembre 2024 "La partenza delfu una grande emozione. C'erano tanti colleghi ministri, prima tra tutti il collega Crosetto, c'erano rappresentanti delle istituzioni, c'erano migliaia di persone a Genova che plaudivano quei ragazzi che avrebbero fatto questa esperienza meravigliosa, uomini e donne che con lo stesso entusiasmo di chi li aveva preceduti per generazioni, attraversavano il mare e si formavano. E quindi il mio ringraziamento è un atto dovuto. L'ho fatto a nome mio, a nome di tutto il Governo, ma credo di averlo fatto a nome di tutti gli italiani che sono orgogliosi di quello che significa la, di quello che significano gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno con onore difendono la nostra libertà". Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura, Francesco, in, a Phuket, durante la visita al, velieroMilitare