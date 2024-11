Oasport.it - LIVE Real Madrid-Virtus Bologna 12-13, Eurolega basket in DIRETTA: tanto equilibrio nei primi 5?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALBA BERLINO-OLIMPIA MILANO DIDALLE 20.00Diouf cerca l’appoggio da rimbalzo in attacco, Ibaka gli frana addosso, sono due liberi con pochi decimi (in corso di valutazione al tavolo) da giocare.28-24 Mario Hezonja, che numeri. Canestro pazzesco quasi dalla linea laterale.25-24 Shengelia con la tripla del -1, 8 per lui!25-21 Gran canestro di Rathan-Mayes dalla zona della lunetta.23-21 2/2 Tavares, 1’31” a fine primo quarto.Tavares lasciato quasi solo sotto canestro, costretto al fallo Hackett per mandarlo perlomeno in lunetta.21-21 Risposta allo stesso identico modo di Hezonja.18-21 CLYBURN! NOTHING BUT NET DA OTTO METRI!18-18 Dal centro del pitturato il pari di Tavares.16-18izza l’aggiuntivo Shengelia.16-17 SHENGELIA! Canestro e fallo di Ndiaye per il georgiano!16-15 Tavares stoppa Zizic da una parte, Ndiaye corregge a canestro l’errore di Campazzo dall’altra.