Oasport.it - LIVE Medvedev-De Minaur 6-2, 6-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il russo si ritrova, elimina l’australiano e mette pressione a Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIN SEMIFINALE GIA’ OGGI SE.LE COMBINAZIONI15:36 Dunque, la vittoria delun po’ di pepe al girone. Se Janniknon dovesse uscire vincitore dalla rivincita della Finale degli US Open questa sera contro Fritz, la situazione si complicherebbe. Nella terza giornata di gare l’azzurro dovrebbe poi battereper forza, altrimenti sarebbe verosimilmenteto.15:35 Statistiche totalmente a favore del, 3 ace a 1 e solo stavolta 3 doppi errori contro l’unico dell’aussie che comunque è valso il 2° break nel 1° set. Prima di servizio che ha funzionato alla grande per, 84% di punti e il 73% sulla seconda, messa appena 18 volte. L’aussie ha messo il 68% di prime ma ha raccolto appena il 56% complice anche il clinic in risposta di