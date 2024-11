Ilgiorno.it - Le caldaie comunali piangono. Perdite d’acqua, è polemica

"La caldaia nelle casedi via Cottolengo perde: per terra ci sono due dita". "Condensa normale in queste situazioni", botta e risposta fra il consigliere d’opposizione Daniele Ripamonti (Insieme) e l’assessore Pietro Isotti sul caso del giorno a Velate. I due hanno fatto un sopralluogo nel complesso, dopo un’interrogazione in aula della minoranza. Il centrodestra chiede "un intervento urgente: è evidente che si debba mettere mano allo stabile. Ci sono muffa e infiltrazioni, le famiglie sono costrette a coprire i pavimenti che ‘’. I tubi sono ostruiti dal calcare, bisogna rifare tutto". Immediata la replica. "Le casea Usmate e Velate sono in pieno centro in complessi storici e per loro stessa natura problematici - spiega Isotti -. Ho corretto in aula i punti dell’interrogazione che diceva inesattezze sul problema della caldaia e ora ricordo che l’ultimo cantiere per sistemare la muffa negli alloggi di proprietà pubblica è stato fatto in estate.