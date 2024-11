Ilfoglio.it - L'audizione di Fitto a Bruxelles: “Non sono qui per rappresentare un partito ma l'Europa"

onorato che il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, mi abbia proposto come membro del futuro collegio dei commissari”. Lo ha detto Raffaele, designato vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario per la Coesione e le riforme, durante il suo discorso introduttivo nell'di conferma al Parlamento europeo, in cui ha ringraziato la premier italiana e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.è il primo dei nuovi sei candidati commissari designati a dover rispondere alle domande degli eurodeputati della commissione per lo sviluppo regionale (Regi), i quali dovranno valutarlo in base alle competenze, affidabilità e l'esperienza che garantisce. “Voglio essere chiaro: nonqui perunpolitico. Nonqui a presentare uno Stato membro.