Gaeta.it - La cena delle Osterie d’Italia: un viaggio tra i sapori del territorio il 19 novembre a Roma

Facebook WhatsAppTwitter L’evento che celebra l’uscita della nuova edizione della Guida2025 si avvicina. A, il 19, Slow Food Editore e Eataly uniscono le forze per offrire ai partecipanti un’esperienza culinaria unica, dedicata a chi ama la cucina tradizionale e autentica italiana. L’initiative rappresenta un’opportunità per esplorare i piatti tipici realizzati da chef e cuoche premiate, che porteranno in tavola il meglio della gastronomia locale.Un evento gastronomico imperdibileLaè un appuntamento che si tiene in occasione della pubblicazione annuale della guida, la quale vanta un attestato di oltre 35 anni nel raccontare la ristorazione più genuina del nostro Paese. Lasi svolgerà presso EatalyOstiense, dove gli ospiti potranno gustare un menù speciale creato da noti chef che hanno ricevuto riconoscimenti nelle passate edizioni della Guida.