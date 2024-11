Biccy.it - Jonathan Bailey alla premiere di Wicked con una sua foto molto particolare

Leggi su Biccy.it

Durante l’evento organizzato per ladiin Messico,si è fermato a salutare i fan presenti. Un ragazzo ha consegnato all’attore un cartellone con delleda autografare, degli scattiparticolari.si è subito accorto che erano le immagini di un scena spinta con Matt Bomer nella serie Fellow Travellers, la scena in cui si “prende cura” dei piedi del collega. Il 36enne non ha fatto una piega, ha firmato il cartellone e il video è diventato virale.Here is it ?#EnMéxico #https://t.co/5PDsVmnG5O pic.twitter.com/6OYc067NNU— carlos ? (@getawaycarlos13) November 12, 2024LO LOGRÉ. ?#EnMéxico https://t.co/CzG7h66MzD pic.twitter.com/ADYedFLXAh— carlos ? (@getawaycarlos13) November 12, 2024Un anno fa a proposito di quella scena di Fellow Travellers, l’attore ha rivelato: “No, non è stato imbarazzante e non ho avuto problemi con quella scena.