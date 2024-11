Lanotiziagiornale.it - Irregolari, sporche e pericolose: una mensa scolastica su quattro è un rischio per i bambini

In Italia, unasuè irregolare, ma non si tratta dità trascurabili o di qualche dettaglio fuori posto. L’ultima indagine dei Carabinieri dei Nas, iniziata con l’anno scolastico e concordata con il Ministero della Salute, getta luce su un sistema che dovrebbe tutelare la salute deie che invece sembra nutrirsi di negligenza e risparmio senza scrupoli. I numeri dei controlli sono chiari: su 700 mense scolastiche, 170 hanno mostratotà igienico-sanitarie, strutturali e autorizzative così gravi da richiedere, in alcuni casi, denunce penali e sequestri. E mentre le famiglie italiane pagano, spesso a caro prezzo, il servizio, si trovano a fare i conti con una realtà che non rispetta nemmeno i minimi standard di sicurezza.tà allarmanti: il controllo che svela la negligenzaLe criticità riscontrate parlano da sole: umidità diffusa, muffe che prosperano nei locali destinati alla preparazione dei pasti, insetti e persino escrementi di roditori.