Tpi.it - Insetti, escrementi di topi, alimenti scaduti: in Italia una mensa scolastica su 4 è irregolare

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

Inunasu quattro presenta delle irregolarità: carenze igienico-strutturali, mancanza di autorizzazioni, pasti quantitativamente o qualitativamente insufficienti,, mal conservati o non tracciati oppure mancata indicazione di eventuali allergeni.È quanto emerge dalla campagna di controlli condotta dai carabinieri del Nas (Nuclei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) d’intesa con il Ministero della Salute per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.Finora sono state ispezionate oltre 700 mense scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche sia private, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori e universitari. I militari dell’Arma hanno accertato 225 violazioni amministrative o penali e irrogato sanzioni pecuniarie per 130mila euro.