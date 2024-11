Ilgiorno.it - Imbocca la statale 36 in contromano: se ne accorge dopo dieci chilometri e fa inversione a U

Lecco, 12 novembre 2024 – Hato la Superstradae percorso almeno una galleria e parecchidalla parte sbagliata. Quando si è accorto dell’errore, ha accostato e ha poi effettuatodi marcia, con una pericolosa manovra a U, per rimettersi sulla giusta direttrice. A percorrere inun tratto di36, nella zona dell’Alto Lago, è stato ieri mattina, lunedì 11 novembre, intorno alle 8 un automobilista al volante di una Golf. Si è immesso in carreggiata sud, quella verso Lecco e Milano, ma percorrendola in direzione nord, cioè verso Colico. Diverse le segnalazioni, sia agli operatori del 112, sia tramite i canali social. Il conducente è stato visto anche nella galleria Regoledo, all’altezza del chilometro 74, tra Bellano e Perledo: con i suoi quasi 3e mezzo di percorrenza è uno dei tunnel più lunghi di tutta la 36.