Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la lotta scudetto: parla Amedeo Carboni

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Ile non solo:, ex giocatore (anche) di Sampdoria, Roma e Valencia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito www.tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue parole.“Il grande equilibrio in testa alla classifica del campionato? Non escluderei neanche l’Atalanta che quest’anno sembra avere una squadra che può vincere con tutti. E’ bello così, speriamo di arrivare alla fine della stagione con ancora quattro squadre che si giocano lo”.Non solo il“L’Inter ancora oggi, presi i giocatori ad uno ad uno, è la squadra più forte senza dubbio. Ma il campionato è bello, c’è ilsenza coppe, quello che voleva Conte, che è sicuramente una candidata. E poi come detto c’è l’Atalanta, che non si può considerare un outsider visto quello che sta facendo in Europa e in campionato.