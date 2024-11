Ilfattoquotidiano.it - Il bitcoin sfiora i 90mila dollari poi ripiega. Scommesse su quota 100mila entro fine anno

Prosegue vigorosa la corsa delche continua ad aggiornare il suo record. Dopo averto i, con un rialzo del 9%, ilora a 87mila. I motivi sono i soliti. Il principale è la vittoria di Donald Trump che ha promesso una legislazione favorevole alle criptovalute e meno controlli. Contribuisce anche il taglio dei tassi deciso dalla Federal Reserve che libera liquidità per altri investimenti. Negli ultimi 5 giorni ilha guadagnato il 15,6%. In scia le altre valute digitali. Ether è salito del 15%, Litecoin del 10%, Dogecoin addirittura del 112%.Alcuni investitori scommettono su unsopraladell’. Per ora l’entusiasmo regna, bisognerà vedere poi quanto verrà concretamente realizzato da Trump rispetto alle aspettative.