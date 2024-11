361magazine.com - Grande Fratello, la reazione e le voci sul ritiro di Enzo Paolo Turchi dal reality

Leggi su 361magazine.com

come è noto ieri sera ha lasciato la casa delshow di Canale 5. Qual è il motivo? Le indiscrezioni e i retroscena Il vero motivo dell’abbandono delda parte del coreografolo scopriremo stasera durante la diretta. Intanto sul web campeggiano ipotesi e indiscrezioni sui motivi che lo avrebbero spinto a lasciare la casa. C’è chi parla di uno spettacolo imminente a Palermo, chi di un lutto di un parente. Ma andiamo con ordine.L’annuncio non avrebbe dovuto stupire più di tanto, dal momento cheaveva già manifestato l’idea di voler lasciare il gioco. Pochi giorni fa il coreografo aveva confidato a Pamela di Non è la Rai che sarebbe uscito. Ecco cosa le ha detto: “E spiace anche a me, sì mi dispiace. Ormai è così, ho già chiamato tutti.