Gela proroga accordo Eni-Banco alimentare 700mila pasti per la città

Per 6mila persone, entro 2024 distribuiti 350mila kg di alimentiEntro dicembre 2024 saranno distribuiti 350.000 chilogrammi di alimenti a 2.205 famiglie attraverso sette strutture caritative di, supportando 6.115 persone in difficoltà.Questi risultati saranno possibili grazie alladell’di cooperazione tra Fondazioneonlus,della Sicilia Odv ed Eni, tramite le sue controllate EniMed, Bioraffineria died Eni Rewind.Il progetto, avviato a maggio 2023 con una durata prevista di 12 mesi, ha dimostrato benefici che superano la semplice firma e la scadenza dell’iniziale.Per questo motivo, è stato esteso fino a dicembre 2024, trasformandosi in un’iniziativa che promuove innovazione, economia circolare, tutela ambientale, valorizzazione delle persone e del territorio.