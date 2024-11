Lanazione.it - Ferrovie, a Pontassieve c’è una fabbrica strategica per scambi e giunti dei binari: il viaggio

(Firenze), 12 novembre 2024 – C’è unain provincia di Firenze che realizza componenti fondamentali per idi tutta Italia. E’ aed è uno dei siti produttivi più importanti di Rete Ferroviaria Italiana. Le Officine Nazionali Armamento sono state al centro di una puntata video di Backstage, la web serie di FSNews dedicata al dietro le quinte del mondo ferroviario. In questa puntata, in compagnia di Luigi Landi, responsabile dell'Officina Nazionale Armamento, racconta quello che succede negli oltre 150 mila metri quadrati dell’impianto del Gruppo FS dove vengono prodotti tutti i componenti dei, oltre 1200 deviatoi e più di 5 milaall’anno. Nata nel 1868, l’Officina dinel 1905, con la nazionalizzazione delle, entra a far parte didello Stato.