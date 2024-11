Oasport.it - F1, Leclerc rischia una penalità a Las Vegas: rebus Ferrari per il titolo costruttori

È tempo di riflessioni a Maranello in casaquando mancano meno di dieci giorni alle prove libere del Gran Premio di Las2024, terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Rossa, dopo un weekend sottotono in Brasile, ripone grandi aspettative sulla prossima gara in Nevada per guadagnare terreno sulla McLaren (distante 36 punti) e restare in lizza per il.Gli ingegneri della casa emiliana dovranno prendere però una decisione molto delicata, che potrebbe rendere tutto in salita il fine settimana di Charlesa Las. Il monegascoinfatti di incappare in unada scontare sulla griglia di partenza, nel caso in cui dovesse essere montata una nuova power-unit sulla sua SF-24.ha ormai raggiunto il limite massimo stagionale di tutti i componenti: motore a combustione interna, turbocompressore, MGU-H, MGU-K, accumulatore di energia, centralina e cambio.