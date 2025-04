Mohamed ucciso con una coltellata al petto per 600 euro I quattro fermati restano in carcere

ucciso a coltellate un 21enne ad Abbiategrasso, i quattro giovani (di cui tre fratelli) fermati dai carabinieri il 23 aprile oggi sono stati sottoposti a interrogatorio di garanzia. Al termine del faccia a faccia, il gip ha convalidato l'arresto. A tutti e quattro è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Si tratta di tre fratelli di 27, 20 e 18 anni, e di un loro amico 27enne, tutti residenti in via Fusé, dove la vittima (Mohamed Elsayed Elsharkawy, di origine egiziana) è stata colpita con una coltellata al petto. L'aggressione era avvenuta nella notte della vigilia di Pasqua.I motivi dell’aggressioneAll'origine dell'aggressione, sfociata in omicidio, una disputa legata a una partita di droga mai consegnata. Ilgiorno.it - Mohamed ucciso con una coltellata al petto per 600 euro. I quattro fermati restano in carcere Leggi su Ilgiorno.it Abbiategrasso (Milano), 26 aprile 2025 – Accusati di avera coltellate un 21enne ad Abbiategrasso, igiovani (di cui tre fratelli)dai carabinieri il 23 aprile oggi sono stati sottoposti a interrogatorio di garanzia. Al termine del faccia a faccia, il gip ha convalidato l'arresto. A tutti eè stata applicata la misura della custodia cautelare in. Si tratta di tre fratelli di 27, 20 e 18 anni, e di un loro amico 27enne, tutti residenti in via Fusé, dove la vittima (Elsayed Elsharkawy, di origine egiziana) è stata colpita con unaal. L'aggressione era avvenuta nella notte della vigilia di Pasqua.I motivi dell’aggressioneAll'origine dell'aggressione, sfociata in omicidio, una disputa legata a una partita di droga mai consegnata.

