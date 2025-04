Omicidio suicidio di Lamon Riccardo Gaio ucciso dal padre con una violenza inaudita 9 coltellate per sgozzarlo e tre colpi di pistola abbattibuoi per finirlo

Lamon - L'anatomopatologo Antonello Cirnelli ha eseguito ieri pomeriggio nell'obitorio del San Martino a Belluno gli esami autoptici sulle salme di Vladislav e Riccardo Gaio, padre e. Ilgazzettino.it - Omicidio-suicidio di Lamon, Riccardo Gaio ucciso dal padre con una violenza inaudita: 9 coltellate per sgozzarlo e tre colpi di pistola abbattibuoi per finirlo Leggi su Ilgazzettino.it - L'anatomopatologo Antonello Cirnelli ha eseguito ieri pomeriggio nell'obitorio del San Martino a Belluno gli esami autoptici sulle salme di Vladislav ee.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio-suicidio Lamon, ragazzo ucciso dal padre voleva proteggere madre - Avrebbe tentato di difendere la madre, Riccardo Gaio, 17 anni, ucciso dal padre con varie coltellate nel pomeriggio di martedì scorso a Oltra, frazione del comune di Lamon (Belluno). L’epilogo della lite familiare avrebbe poi portato al suicidio dell’uomo, Vladislav Gaio, di 49 anni, che si è sparato con un’arma da fuoco. La Procura della repubblica di Belluno, al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda, ha incaricato l'anatomopatologo Antonello Cirnelli per lo svolgimento delle autopsie sulle due vittime. 🔗tg24.sky.it

Tragedia familiare a Lamon: omicidio-suicidio tra padre e figlio - Sarebbe stata una lite tra padre e figlio, che avrebbe tentato di proteggere la madre, a portare all'omicidio-suicidio avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso a Oltra, frazione del comune di Lamon (Belluno). Lo rendono noto i quotidiani locali. La Procura della repubblica di Belluno ha nel frattempo incaricato l'anatomopatologo Antonello Cirnelli per lo svolgimento delle autopsie sulle due vittime, il figlio Riccardo Gaio, di 17 anni, e il padre Vladislav (49). 🔗quotidiano.net

Omicidio-suicidio a Lamon, perché ha ucciso il figlio: si scopre il movente - Una tragedia devastante ha colpito la comunità di Lamon, piccolo centro nel Bellunese, dove martedì pomeriggio Vladislav Gaio, 49 anni, ha tolto la vita al figlio Riccardo, 17 anni, per poi suicidarsi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe compiuto il gesto in seguito a una denuncia presentata poche ore prima dalla sua ex compagna Miriam Tommasini, madre dei suoi due figli. Una vendetta atroce, pianificata in silenzio. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Omicidio-suicidio di Lamon, l'accanimento di Vladislav Gaio sul figlio Riccardo: «Coltellate e spari, voleva finirlo»; Omicidio-suicidio di Lamon, Riccardo Gaio ucciso dal padre con una violenza inaudita: 9 coltellate per sgozzar; Uccide il figlio 17enne a Lamon, Riccardo studiava a Primiero. Studenti e insegnanti: «Dolore che scuote profondamente»; ? Ucciso dal padre, Riccardo Gaio studiava in Trentino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riccardo Gaio ucciso dal papà, l'autopsia svela l'orrore: «Nove coltellate e tre fucilate in testa al figlio, poi si è suicidato» - Dalle autopsie sui corpi di Riccardo Gaio e del padre Vladislav emerge tutto l'orrore dell'omicidio-suicidio. Martedì pomeriggio a Oltra ... 🔗msn.com

Omicidio suicidio di Lamon, la denuncia, poi la furia omicida. Attesa per l'autopsia - Sarà l'autopsia prevista per oggi a dare ulteriori indizi agli investigatori sull' omicidio suicidio di Lamon. Se la dinamica appare chiara mancano ancora alcuni aspetti da chiarire che dovrebbero eme ... 🔗rainews.it

Tragedia familiare a Lamon: omicidio-suicidio scuote la comunità - Martedì pomeriggio, la frazione di Oltra, nel comune di Lamon, è stata teatro di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale. Un litigio tra un padre e il suo giovane figlio, Riccardo ... 🔗notizie.it