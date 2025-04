Picchiato per averli urtati 19enne muore a Bologna I carabinieri sulle tracce degli aggressori

Bologna, e per risposta è stato Picchiato e buttato a terra, forse colpito da un motorino. Cadendo, avrebbe battuto la testa su un muretto e poche ore dopo è deceduto in ospedale. Sarebbe questo il contesto della morte di un 19enne di origine tunisina residente a Bologna, stroncato da un arresto cardiocircolatorio ieri sera all’ospedale Maggiore, un paio d’ore dopo l’aggressione. L’ipotesi iniziale, che il ragazzo fosse caduto in seguito a un abuso di alcol, ha lasciato il posto a uno scenario molto diverso, tanto che i carabinieri, coordinati dalla procura, hanno aperto una indagine per omicidio preterintenzionale.A dare una svolta alla prima ricostruzione dei fatti sarebbe stata la testimonianza della fidanzata della vittima, che era con lui al momento dell’aggressione. Ilfattoquotidiano.it - Picchiato per averli urtati, 19enne muore a Bologna. I carabinieri sulle tracce degli aggressori Leggi su Ilfattoquotidiano.it Avrebbe urtato un ragazzo incrociato per strada, in zona Barca a, e per risposta è statoe buttato a terra, forse colpito da un motorino. Cadendo, avrebbe battuto la testa su un muretto e poche ore dopo è deceduto in ospedale. Sarebbe questo il contesto della morte di undi origine tunisina residente a, stroncato da un arresto cardiocircolatorio ieri sera all’ospedale Maggiore, un paio d’ore dopo l’aggressione. L’ipotesi iniziale, che il ragazzo fosse caduto in seguito a un abuso di alcol, ha lasciato il posto a uno scenario molto diverso, tanto che i, coordinati dalla procura, hanno aperto una indagine per omicidio preterintenzionale.A dare una svolta alla prima ricostruzione dei fatti sarebbe stata la testimonianza della fidanzata della vittima, che era con lui al momento dell’aggressione.

