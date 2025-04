Incidente al incrocio due auto piombano fuori strada contro la recinzione di una ditta marito e moglie incastrati tra le lamiere un ferito grave

grave Incidente nella giornata di oggi (26 aprile) in via Cal Longa, la strada che da Dussano porta a Paderno (nel territorio di Santa Giustina) all'altezza di Luni e. Ilgazzettino.it - Incidente all'incrocio, due auto piombano fuori strada contro la recinzione di una ditta: marito e moglie incastrati tra le lamiere, un ferito grave Leggi su Ilgazzettino.it SANTA GIUSTINA (BELLUNO) -nella giornata di oggi (26 aprile) in via Cal Longa, lache da Dussano porta a Paderno (nel territorio di Santa Giustina) all'altezza di Luni e.

