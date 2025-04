Dall’incontro con Vance al viaggio in Arabia Modi formato Make India Great Again

Sono settimane intense per Narendra Modi. L'agenda del primo ministro Indiano non ha una casella libera. Ci sono le visite istituzionali da onorare al meglio. Gli accordi di politica estera da affinare per trasformare Delhi una vera potenza globale. E, più in generale, complessi equilibri da mantenere muovendosi tra il Global South e l'Occidente. Non bastasse tutto questo, Modi deve fare i conti con svariati problemi interni: dall'esplosione di nuove tensioni con il Pakistan in Kashmir a un'economia che continua a crescere ma a ritmi più bassi di quanto preventivato.Non c'è però tempo da perdere perché Delhi deve sfruttare il momento geopolitico favorevole per rosicchiare spazio commerciale al rivale cinese, rafforzare il proprio esercito acquistando armi da Russia e Stati Uniti, sviluppare i settori economici interni, far crescere una classe media potenzialmente immensa e, soprattutto, trovare un punto d'intesa con l'amministrazione Trump per evitare dazi e tariffe.

