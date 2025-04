Tennis impresa Arnaldi batte Djokovic è al terzo turno a Madrid

Arnaldi si regala una vittoria memorabile contro il 24 volte campione Slam, Novak Djokovic, nel primo confronto in assoluto tra i due. L’azzurro si è imposto per 6-3 6-4, centrando i sedicesimi del Masters 1000 di Madrid dove sfiderà il bosniaco Dzumhur. Per Djokovic è un’altra sconfitta bruciante all’esordio, dopo il ko contro Tabilo a Monte Carlo. Ecco le parole di Arnaldi a fine match: “È un sogno che si avvera, Djokovic è sempre stato il mio idolo e per me era già un sogno poterlo affrontare, mi ero allenato con lui soltanto una volta. Poi è arrivata la vittoria, quindi meglio ancora! So che al momento non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior Tennis per vincere. Non so nemmeno cosa dire. All’inizio ho cercato solo di non farmela sotto! Non sai nulla di come andrà. Leggi su Ildenaro.it Roma, 26 apr. (askanews) – Matteosi regala una vittoria memorabile contro il 24 volte campione Slam, Novak, nel primo confronto in assoluto tra i due. L’azzurro si è imposto per 6-3 6-4, centrando i sedicesimi del Masters 1000 didove sfiderà il bosniaco Dzumhur. Perè un’altra sconfitta bruciante all’esordio, dopo il ko contro Tabilo a Monte Carlo. Ecco le parole dia fine match: “È un sogno che si avvera,è sempre stato il mio idolo e per me era già un sogno poterlo affrontare, mi ero allenato con lui soltanto una volta. Poi è arrivata la vittoria, quindi meglio ancora! So che al momento non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio migliorper vincere. Non so nemmeno cosa dire. All’inizio ho cercato solo di non farmela sotto! Non sai nulla di come andrà.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Indian Wells, programma lunedì 10 marzo: Arnaldi sfida Nakashima, Bronzetti cerca l’impresa con Sabalenka. In campo anche Paolini - Prosegue il terzo turno dei due tabelloni, maschile e femminile, di Indian Wells 2025: ecco il programma di lunedì 10 marzo. La notte tra domenica e lunedì ha regalato diversi risultati negativi per l’Italia, con riferimento alle uscite di scena di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il tennista romano ancora una volta non è riuscito a superare il difficile ostacolo rappresentato da Stefanos Tsitsipas. 🔗sportface.it

Tennis: impresa Berrettini, ko Djokovic - 19.14 Impresa di Matteo Berrettini a Doha. Il romano supera il primo turno battendo Novak Djokovic (n.3 del seeding e n.7 Atp) 7-6 (4) 6-2 in 1h35'. Dopo la vittoria al tiebreak del combattutissimo primo set, Berrettini ottiene il break al 2° gioco del secondo set.Djokovic barcolla, ma resta in partita senza però trovare spunti sul servizio dell'italiano. Che si concede il secondo e definitivo break all'ottavo game. 🔗servizitelevideo.rai.it

Tennis, impresa di Berrettini al Rolex Monte-Carlo Masters: Zverev ko in tre set - Impresa di Matteo Berrettin i che supera ai sedicesimi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in scena al Country Club nel Principato di Monaco, il n.2 del mondo e prima testa di serie del torneo, Alexander Zverev . Il tennista romano, che compirà 29 anni il prossimo 12 aprile, n.33 del ranking mondiale, ha battuto il tedesco in tre set molto. 🔗feedpress.me

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tennis, impresa Arnaldi: batte Djokovic, è al terzo turno a Madrid; Impresa Arnaldi, batte Djokovic in due set e vola al terzo turno a Madrid: “Lui il mio idolo”; Impresa Arnaldi: batte Djokovic e vola al terzo turno di Madrid; Tennis, super Arnaldi a Madrid: batte il proprio idolo Djokovic e vola ai sedicesimi del Master 1000. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tennis, impresa Arnaldi: batte Djokovic, è al terzo turno a Madrid - Roma, 26 apr. (askanews) – Matteo Arnaldi si regala una vittoria memorabile contro il 24 volte campione Slam, Novak Djokovic, nel primo confronto in assoluto tra i due. L’azzurro si è imposto per 6-3 ... 🔗askanews.it

Tennis, super Arnaldi a Madrid: batte il proprio idolo Djokovic e vola ai sedicesimi del Master 1000 - Impresa del tennista sanremese Matteo Arnaldi, che elimina il numero 5 al mondo di tennis Novak Djokovic al secondo turno del torneo Master 1000 di Madrid, volando ai sedicesimi. 🔗telenord.it

Impresa Arnaldi, batte Djokovic in due set e vola al terzo turno a Madrid: “Lui il mio idolo” - MADRID. Impresa di Matteo Arnaldi al Mutua Madrid Open (Masters 1000 - montepremi 8.055.385 euro). L'azzurro, n. 44 Atp, approda al terzo turno grazie ad una storica vittoria ai danni di Novak Djokovi ... 🔗msn.com