ESCLUSIVA JACOBONE CONCEICAO E GIOCATORI FUTURO NON SCRITTO… MA IL DERBY NON BASTA

JACOBONE, giornalista, ha rilasciato un'intervista ESCLUSIVA al nostro Stefano Bressi. Ecco, quindi, il video completo Pianetamilan.it - ESCLUSIVA JACOBONE: “CONCEICAO E GIOCATORI, FUTURO NON SCRITTO… MA IL DERBY NON BASTA” Leggi su Pianetamilan.it Alessandro, giornalista, ha rilasciato un'intervistaal nostro Stefano Bressi. Ecco, quindi, il video completo

Approfondimenti da altre fonti

Marchionni: «Nico Gonzalez e Conceicao sono due giocatori forti. Tudor meriterebbe la riconferma ma se ciò non accadesse, vedrei bene…» – ESCLUSIVA - di Giacomo GiuratoMarchionni, ex centrocampista bianconero, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24 in cui ha toccato diversi temi sulla Juventus Marco Marchionni, ex centrocampista bianconero, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera, passando anche per il calciomercato. Parma Juventus, gara sulla carta facile ma che potrebbe rivelarsi insidiosa?«Nessuna partita è facile, il Parma ha bisogno di punti salvezza, la Juve ha cambiato allenatore e vuole continuare sulla strada intrapresa quindi ... 🔗juventusnews24.com

Sorrentino: «Vlahovic è un patrimonio della società, Tudor ha il DNA juventino. Riscatto Conceicao? Dico questo» – ESCLUSIVA - di Tommaso VotteroSorrentino a Juventusnews24. Le dichiarazioni in esclusiva del portiere ex Juventus su tutte le ultime tematiche legate al mondo bianconero Stefano Sorrentino, ex portiere che ha militato a lungo in Serie A con le maglie di Torino, Chievo Verona e Palermo, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juventusnews24. Queste le sue parole sulle ultime tematiche legate al mondo bianconero. 🔗juventusnews24.com

Pastore: «Thiago Motta ha fatto sembrare scarsi tanti giocatori buoni. Quarto posto? La Juve ce la farà a raggiungerlo. Sul futuro di Conceicao…» – ESCLUSIVA - di Giacomo GiuratoPastore, noto giornalista, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24 in cui ha toccato diversi temi d’attualità dei bianconeri. Le sue parole Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera, passando anche per il calciomercato. Che partita sarà Juventus Lecce? «Una partita da vincere, la Juventus ha buttato via parecchi punti quest’anno in casa contro medio piccole, soprattutto nella gestione Motta (ride, ndr) e nell’idea di fare quei 18-19 ... 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Conceiçao, giocatori sentono ciò che è intorno al Milan - (ANSA) - MILANO, 02 MAR - "Il momento non è per niente facile. I giocatori sentono quello che è intorno al club. Possiamo solo dare il massimo per questi colori. Ci sono episodi che, non voglio ... 🔗msn.com

Conceicao, chi al suo posto? Il giornalista non ha dubbi: «Un allenatore di questo tipo» - Conceicao lascerà il ... Tommaso Turci, in esclusiva a MilanNews24, ha detto la sua sulla questione nuovo allenatore. LE PAROLE – «Serve un allenatore che riesca a far rendere questo parco giocatori ... 🔗milannews24.com

Udinese-Milan, Conceicao: "I giocatori sono convinti della difesa a tre" - Sergio Conceicao si presenta rilassato ai microfoni ... "Dalla pausa per le nazionali stavamo lavorando sulla difesa a tre, i giocatori hanno sposato quest’idea per proteggere meglio i terzini. 🔗sport.sky.it