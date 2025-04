Chi fa esplodere bombe carta non è un vero antifascista

Triesteprima.it - "Chi fa esplodere bombe carta non è un vero antifascista" Leggi su Triesteprima.it In seguito ai disordini durante le manifestazioni per il 25 aprile, l'Anpi punta il dito contro "azioni, estremamente e culturalmente minoritarie, come accendere fumogeni davanti un luogo dove le persone ammazzate lì dentro passavano per il forno crematorio e per il fumo del camino. Non è azione.

