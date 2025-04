Terracina sui barattoli della Nutella scelta per la nuova limited edition insieme alla ciriola

Terracina e il suo tempio di Giove sono raffigurati sui barattoli della Nutella che celebra ancora una volta l'unicità del nostro Paese con "Nutella Buongiorno", la nuova limited edition dedicata ai paesaggi italiani avvolti dalla luce dell'alba.

Nutella, sui barattoli c’è San Gusmè - Siena, 17 aprile 2025 – La bellezza delle colline del Chianti sposa la bontà di Nutella. San Gusmè, piccola frazione del comune di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, è stata scelta da Ferrero, in collaborazione con Enit, per rappresentare la nostra regione nella nuova edizione limitata della crema spalmabile più famosa del mondo. Il progetto si chiama “Nutella Buongiorno” e vuole celebrare l’italica bellezza attraverso una speciale collezione di 21 barattoli dedicati ciascuno ad una località simbolo. 🔗lanazione.it

Il Tempio di Giove finisce sui barattoli della Nutella - Il Tempio di Giove di Terracina finisce sui barattoli della Nutella. Il monumento simbolo della città è stato infatti scelto per la campagna "Buongiorno". Così sui barattoli, in edizione limitata, di uno dei prodotti più noti e più presenti nelle case come negli scaffali dei supermercati... 🔗latinatoday.it

